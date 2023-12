A Penne partono in piazza San Francesco i mercatini di Natale

Tutto pronto a Penne per i mercatini di Natale che animeranno 7 giornate durante le feste. Le date in cui sarà possibile visitare le casette in legno allestite all'interno del mercatino in piazza San Francesco sono 23, 24, 28, 29 e 30 dicembre, il 6 e 7 gennaio 2024 fa sapere l'amministrazione comunale.

Le casette in legno offriranno tanti oggetti, idee regalo per i vostri cari e gustosi prodotti tipici. E il 23 dicembre, a cura dell'Associazione Spqp, ci sarà l'esibizione del Circo di Natale per i bambini. Durante i mercatini sono previsti spettacoli e musica. Ricordiamo che sono molti gli eventi organizzati dall'amministrazione comunale durante il periodo che va dall'8 dicembre fino al 7 gennaio: da segnalare in particolare il concerto di Natale in programma giovedì 21 dicembre nel palazzetto dello sport in contrada Campetto, il presepe vivente del 22 dicembre e il concerto di inizio anno in sala consiliare il 3 gennaio.