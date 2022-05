Penne, il sindaco Petrucci incontra i parroci della città: "Fondamentale il dialogo per affrontare i problemi sociali"

Il sindaco di Penne Gilberto Petrucci ha incontrato nei giorni scorsi i parroci della diocesi di Penne, con l'obiettivo di fare il punto sui problemi sociali che si vivono nei vari quartieri cittadini. Al centro del dibattito infatti ci sono stati vari temi, fra cui l'emergenza sanitaria, la crisi economica, il sostegno alle famiglie ucraini e la rete della solidarietà cittadina per capire dove intervenire e riuscire ad intercettare situazioni critiche e delicate che a volte possono sfuggire alla rete delle politiche sociali comunali. Il primo cittadino ha dichiarato:

"È fondamentale attivare una collaborazione tra le parrocchie e l'ente, al fine di affrontare in sinergia i problemi che spesso rimangono nascosti per diversi motivi. Nei prossimi giorni, terremo altri incontri su argomenti specifici". Si è discusso infine anche della situazione per il recupero e il restauro di alcune chiese presenti nel centro storico di Penne, ovvero San Domenico, Santissima Annunziata e Duomo.