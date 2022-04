Il sindaco di Penne Petrucci sulla morte dell'ex assessore Rossi: "Un uomo mite e generoso"

Anche l'amministrazione comunale di Penne, con il sindaco Gilberto Petrucci, si unisce al dolore e cordoglio di tutta la comunità vestina per la morte improvvisa dell'ex assessore Lanfranco Rossi, colto da malore durante una partita di calcio mentre si trovava sugli spalti dello stadio Colangelo. Con un post sulla pagina Facebook dell'ente, il primo cittadino ha dichiarato:

"Sono addolorato per la prematura scomparsa di Lanfranco. Era un uomo mite, generoso e disponibile, appassionato di politica e di sport, e soprattutto legato alla nostra città. L'amministrazione comunale è vicina alla moglie Concettina e ai figli Gianluca, Giuliano e Giovanni in questo momento di grave lutto che addolora l'intera cittadinanza". Intanto è stata fissata la data dei funerali, che si terranno domani giovedì 7 aprile alle 10,30 nella chiesa della Santissima Annunzianta. Rossi era stato colto dal malore domenica scorsa: subito soccorso dal 118 era stato trasportato in ospedale a Pescara dove è rimasto ricoverato fino al pomeriggio di ieri 5 aprile, quando purtroppo è spirato.