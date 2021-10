Il sindaco Petrucci riceve 76 lettere inedite del patriota pennese Francesco Federico Falco che combattè per l'indipendenza di Cuba

Cerimonia ufficiale a Penne nella mattinata di ieri 25 ottobre dove il sindaco Gilberto Petrucci ha ricevuto in Comune Mathea Falco, nipote di Francesco Federico Falco. L'iniziativa è stata organizzata dalla Pro Loco "Città di Penne". Nell'occasione, la nipote ha consegnato al primo cittadino di Penne 76 lettere inedite scritte dal medico e patriota pennese durante la Rivoluzione d’indipendenza cubana dalla Spagna alla quale partecipò come combattente e comandante del Corpo di sanita’ militare dell’esercito di liberazione.

Le lettere sono state trovate in un'abitazione di Linaro, frazione del Comune di Mercato Saraceno (Cesena-Forli’), e rese note casualmente grazie al gemellaggio fra le pro loco di Penne e Linaro. Pesenti anche le associazioni cittadine e lo storico Candido Greco. Il sindaco ha dichiarato:

“Sono lettere inedite e storiche dove emerge l’effervescenza di un grande pennese che ha combattuto per l’indipendenza di Cuba. In alcune lettere vengono descritte anche le condizioni sociali dell’Italia di allora, davvero particolari, e soprattutto il suo rapporto spesso conflittuale con i movimenti mazziniani di cui e’ stato attivista. Documenti dunque unici che sono tornati a Penne e dove saranno studiati e successivamente esposti al pubblico. Ringrazio il Comune di Mercato Saraceno e la Pro Loco di Linaro per questa donazione”.

Le lettere saranno custodite nell'archivio storico del Comune di Penne. Mathea Falco è in Italia per motivi di lavoro (è delegata del governo americano per l'organizzazione del G20 che si terrà a Roma) ed e’ stata dal 1977 al 1981 assistente del segretario di Stato del presidente americano Jimmy Carter per le questioni internazionali.