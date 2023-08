Petrucci sull'interrogazione di Penne Prossima per l'evento "serate di na vot": "Tutto regolare, sui biglietti va interpellata l'associazione organizzatrice"

Nessuna irregolarità o promozione diretta da parte del Comune di Penne per l'iniziativa "serate di na vot" che si è tenuta nel belvedere del capoluogo vestino. A dirlo il sindaco di Penne Gilberto Petrucci, in merito all'interrogazione presentata dai consiglieri d'opposizione di Penne Prossima relativa a diverse questioni legate all'evento organizzato da un'associazione, ovvero la richiesta di un biglietto d'ingresso per accedere alla serata e, secondo alcuni partecipanti, la mancata emissione dei biglietti cartacei o ricevute. Inoltre, i consiglieri hanno anche criticato la decisione dell'amministrazione Petrucci di pubblicare, da parte di alcuni assessori, sui propri profili Facebook le locandine dell'evento che comunque era a pagamento.

"Tutta la documentazione e le autorizzazioni per far tenere l'evento dall'associazione che ha organizzato l'iniziativa sono perfettamente regolari, come d'altronde per qualsiasi manifestazione che si tiene sul suolo pubblico. Noi siamo sempre disponibili verso qualsiasi associazione o organizzazione voglia tenere eventi nella nostra città. In merito agli aspetti puramente tecnici legati all'emissione dei biglietti, i consiglieri di Penne Prossima devono fare riferimento all'associazione stessa, in quanto il Comune non era coinvolto nell'organizzazione ma ha semplicemente concesso l'uso del belvedere".