Petrucci sull'apertura di una fabbrica di Cucinelli a Penne: "Fondamentale adesso che gli investimenti si traducano in posti di lavoro"

Grande attenzione e interesse a Penne e in tutta l'area vestina per l'annuncio fatto qualche giorno fa dal noto marchio di alta moda Brunello Cucinelli che aprirà uno stabilimento di produzione a Penne, nella zona del ponte di Sant'Antonio non molto distante dalla fabbrica della Brioni. Abbiamo raggiunto il sindaco Gilberto Petrucci per avere un commento:

"Siamo a lavoro per rendere attrattivo il territorio pennese non solo con strumenti di incentivazione fiscale. Dobbiamo creare le condizioni affinché gli investimenti si traducano in posti di lavoro. Abbiamo due brand di imprese tessile affermate disposti a investire nella nostra città. Penne è candidata a diventare in Abruzzo un polo tessile di qualità e di eccellenza. Abbiamo la Brioni Roman Style che rappresenta l'emblema della sartoria artigianale: sono certo che la proprietà dell'azienda tornerà a potenziare gli investimenti nel distretto vestino. Il management ha confermato queste intenzioni. "

"Vogliamo rendere appetibile la zona industriale di Ponte Sant'Antonio con la realizzazione di nuovi servizi e infrastrutture strategiche per ospitare altre piccole e medie imprese, e con il nuovo piano regolatore in fase di redazione, ipotizziamo di realizzare una seconda area artigianale in località Baricelle. Quanto prima incontrerò la governance di Arap, Confindustria Chieti-Pescara e il commissario straordinario di Governo per la Zes abruzzese, Mauro Miccio: lavoreremo per inserire nella Zes anche Penne, ora ci sono le condizioni"

Ricordiamo che la Cucinelli è leader soprattutto nel settore del cashmere e che nel piano di insediamento a Penne prevede l'assunzione di circa 300 unità lavorative.