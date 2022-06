A Penne l'evento di Pasocial dedicato alla comunicazione sul Pnrr

Un evento nazionale, che si svolgerà in 19 città italiane che vedrà anche la partecipazione del Comune di Penne. Si tratta del Pasocial Day, l’evento nazionale dedicato alla comunicazione e alla informazione digitale - giunto quest’anno alla sua quinta edizione che quest'anno sarà incentrato su come comunicare il Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, quali sono gli strumenti più idonei, quanto è stato fatto e quanto ancora resta da fare sul piano delle informazioni.

Appuntamento martedì 7 giugno dalle 16 nella sala consiliare del Comune di Penne, nell'ambito della maratona live in programma dalle 9 alle 19 sui canali Facebook, You Tube, Linkedin, Twitch. A confrontarsi su “Pnrr e la comunicazione. Stato dell’arte e problematiche” ci saranno Gianguido D’Alberto presidente dell’Anci, Angelo Caruso presidente dell’Upi, Antonio Di Marco presidente dell’associazione Borghi più belli di Italia Abruzzo e Molise, Emanuela Grimaldi coordinatrice della taskforce tecnica Pnrr della Regione Abruzzo, Stefano Cianciotta, presidente di Abruzzo sviluppo e Alessandro Crociata professore del Gsso (Gran Sasso Science Institute).

Presenti anche i sindaci di Pescara, Carlo Masci, di Penne, Gilberto Petrucci, di Roseto, Mario Nugnes. A coordinare la tavola rotonda, i giornalisti Antonella Tollis e Pierpaolo Di Nenno, responsabili regionali di PaSocial Abruzzo. Nel corso dell’incontro, aperto ai cittadini e ad altri amministratori comunali, non mancherà la riflessione sul ruolo dei Comuni, ai quali sono destinati circa 28mld dei fondi a titolarità degli enti territoriali, i cortocircuiti delle informazioni, l’importanza dei comunicatori e la necessità di monitorare gli interventi. Ad inizio evento ci saranno i saluti del presidente di PaSocial, Francesco Di Costanzo, e per 30 minuti la cittadina vestina e l’Abruzzo saranno al centro della maratona dedicata alla comunicazione digitale. Per info https://www.pasocial.info/pa-social-day-2022