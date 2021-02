Il Penne Calcio esprime soddisfazione per la riqualificazione dello stadio Colangelo: "Struttura strategica per la città"

Andrea Marrone, vice presidente dell'Asd Penne Calcio 1920 con delega al settore giovanile, esprime soddisfazione da parte di tutto il mondo del calcio pennese per l'imminente apertura dello stadio comunale di Penne intitolato a Fernando Colangelo, giocatore pennese che ha militato in squadre di prestigio come Fiorentina, Modena, Giulianova, Cosenza e Crotone.

Grazie ai lavori di ammodernamento e messa in sicurezza dello stadio, ora sarà possibile tornare ad utilizzarlo dopo anni di abbandono e incuria.

Finalmente Penne si dota di una struttura al passo con i tempi e all'altezza della storia e del blasone calcistico della città. L’intera collettività attendeva ormai da anni l’ammodernamento dell’impianto, che ci consentirà di tornare ad essere protagonisti nell’area vestina, attraverso un polo di attrazione per i comuni limitrofi, come da tradizione. L’opera ci consentirà, senza altre scuse, di proseguire e soprattutto di migliorare l’ottimo lavoro di crescita della scuola calcio e del settore giovanile che stiamo già svolgendo.

Marrone ringrazia chi ha finanziato i lavori, dalla Regione al Comune di Penne, evidenziando come il nuovo stadio è un'opera strategica per la città e un importante punto di riferimento per la comunità calcistica, e se gestita con lungimiranza sarà importante per tutto il territorio. Lo stadio è utilizzato anche dalla Pennese impegnata nel campionato di prima categoria, dal Pinna 1999 e dalla Virtus Penne nel campionato regionale Uisp.