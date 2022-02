Penne festeggia i 100 anni di nonna Clorinda

Grande festa a Penne per i 100 anni nonna Clorinda Di Simone. In occasione dell'importante traguardo raggiunto, l'amministrazione comunale vestina con il sindaco Gilberto Petrucci, il presidente del consiglio comunale Pino Marautti e l'assessore Antonio Baldacchini ha voluto partecipare in prima persona ai festeggiamenti andando a consegnare un riconoscimento alla concittadina. Presente anche la consigliera comunale con delega alla terza età Lucia Cardone nella piccola cerimonia che ha visto riuniti parenti e amici di Clorinda:

"A nonna Clorinda gli auguri di tutta la comunità pennese per questo importante traguardo raggiunto."