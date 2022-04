Fine settimana di Pasqua fra natura e cultura a Penne: gli eventi organizzati dal Comune

Fine settimana di Pasqua fra natura e cultura a Penne, con diverse iniziative organizzate dall'amministrazione comunale che ha illustrato il programma degli eventi per i prossimi giorni, dedicati ai turisti e a coloro che vorranno visitare il capoluogo vestino. Nella riserva regionale "Lago di Penne" spazio alle escursioni in caona e mountain - bike, mentre sarà aperto al pubblico anche il parco avventura per i bambini, recentemente inaugurato, mentre per le famiglie è possibile effettuare scampagnate nei dieci chilometri di sentieri dislocati tra il centro storico e l'area protetta tra orti botanici e centro faunistico del lupo ibrido, a cura della wolftour.

E per gli amanti della cultura, invece, in programma ci sono visite guidate nei musei cittadini e nei luoghi storici della città, con i volontari dell'associazione Pinna Vestinorum e della pro òoco "Città di Penne". L'assessore Antonio Vellante ha dichiarato:

"Ripartiamo dopo la pandemia con iniziative per accogliere turisti. È il primo test in vista della stagione estiva. Stiamo lavorando a un programma di interventi che terremo in estate, in collaborazione con gli operatori economici del centro". A maggio ci sarà il mese del libro. Per info e prenotazioni è possibile contattare il numero 085.827.84.44 (anche WhattsApp).