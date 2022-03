Inaugurato a Penne il parco avventura di Collalto all'interno della riserva naturale [FOTO]

Novità importante all'interno della riserva regionale "Lago di Penne". Ieri mattina 21 marzo è stato inaugurato il parco avventura a Collalto, compreso all'interno del perimetro dell'area protetta. L'obiettivo del nuovo parco, spiega l'amministrazione comunale con un post sulla pagina Facebook dell'ente, è quello di incentivare il turismo, in particolare quello legato alla natura, nella città di Penne. All'inaugurazione era presente il sindaco Gilberto Petrucci che ha ringraziato la rete di cooperative che lavora all'interno della riserva e la società Wolftour di Penne che lavora alla promozione della rete turistica locale.

Nel parco avventura sono presenti una serie di attrezzature per svolgere diverse attività motorie come il ponte in legno e corde sospeso nella massima sicurezza grazie agli operatori che accompagneranno i visitatori nel tour naturalistico. Sempre ieri, il primo cittadino ha fatto visita all'interno della riserva naturale assieme agli assessori Giuseppina Tulli, Emidio Camplese e Nunzio Campitelli, e ai consiglieri comunali Antonio Vellante, Mario Semproni e Lucia Cardone al centro diurno per disabili che si trova proprio nella riserva con il Cea "Antonio Bellini" finanziato con fondi regionali. Gli utenti (17 quelli iscritti) hanno donato al sindaco una stemma in legno della Città di Penne che sarà installato nella sala giunta:

"La nostra intuizione di realizzare la struttura nella riserva è stata giusta. Abbiamo favorito nella nostra area protetta un centro sociale straordinario"