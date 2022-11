Biglietti, rose e palloncini sulla panchina rossa di Penne per la giornata contro la violenza sulle donne [FOTO]

Anche a Penne si è voluta celebrare la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Nella mattinata di oggi 25 novembre, infatti, in viale Ringa dove si trova la panchina rossa dedicata proprio alle donne vittime di violenza, si sono ritrovati gli studenti delle scuole secondarie che hanno lasciato biglietti, rose rosse e palloncini rosa. L'evento è stato promosso dall'amministrazione comunale con la partecipazione dell'assessore alle politiche sociali Emidio Camplese, oltre alla consigliera alle pari opportunità Chiara Severo:

"E' stato un momento emozionante: i ragazzi hanno letto i messaggi per sensibilizzare l'opinione pubblica a mettere in campo ogni strumento per bloccare ogni forma di violenza perpetrata contro le donne." hanno dichiarato gli amministratori. Sono diverse le iniziative organizzate nei comuni del Pescarese per sensibilizzare i cittadini al tema della violenza delle donne, come nel caso del "Girotondo d'amore" che si è tenuto nella scuola media Foscolo di Pescara, o la decisione da parte della questura di illuminare di arancione le palazzine oltre alla presenza del camper rosa in piazza.