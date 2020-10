Il trattore del figlio urta un palo telefonico che si spezza e lo colpisce in testa: ferito un uomo a Penne

Emergono i dettagli riguardanti l'incidente capitato ad un uomo di Penne nel tardo pomeriggio di oggi. Erano circa le 18,20 quando un 54enne, in località Casale, è stato colpito dalla parte spezzata di un palo telefonico, a seguito di un urto accidentale provocato dal trattore del figlio che stava eseguendo una manovra. L'uomo si trovava in piedi sulla stradina quando è stato centrato dal palo e dalla parte metallica del tirante.

Sul posto è arrivato il 118 che ha trasportato il 54enne in ospedale a Pescara in codice rosso, per il grosso trauma cranico riportato a seguito dell'urto. Del caso si sono occupati i carabinieri della compagnia di Penne.