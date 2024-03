Gli orari di apertura dell'ufficio elettorale a Penne in occasione delle elezioni regionali

Anche a Penne aperture straordinarie per l'ufficio elettorale del Comune in occasione delle elezioni regionali del 10 marzo. L'ufficio sarà aperto al pubblico per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate, per i duplicati e per il rinnovo di quelle piene venerdì 8 marzo dalle 9 alle 18, sabato 9 marzo dalle 9 alle 18 e domenica 10 marzo dalle 7 alle 23. Ricordiamo che per avere la tessera elettorale occorre presentarsi con un documento d'identità valido.