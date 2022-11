A Penne continuano i lavori sugli impianti sportivi: nuove torri faro nello stadio Colangelo

Proseguono gli interventi programmati dall'amministrazione comunale a Penne, per la riqualificazione e potenziamento degli impianti sportivi. Nei giorni scorsi, infatti,dopo la pubblicazione del bando relativo alla riqualificazione e potenziamento del centro sportivo in contrada Campetto, sono stati eseguiti i lavori per l'efficientamento e potenziamento dell'illuminazione nello stadio comunale "Fernando Colangelo" di contrada Ossicelli. In questo modo, spiega l'amministrazione Petrucci, grazie alle nuove torri faro con luci led a risparmio energetico, ci sarà un notevole risparmio in termini di costi per le utenze migliorando anche la qualità dell'illuminazione stessa del campo da gioco.

L'iniziativa è stata promossa dagli assessori ai lavori pubblici Valentina Chiarella e allo sport Emidio Camplese. Il progetto di riqualificazione del centro sportivo in contrada Campetto, lo ricordiamo, prevede anche in questo caso interventi sul campo sportivo comunale dove verrà realizzata una pista d'atletica di ultima generazione capace di ospitare meeting e competizione di atletica leggera anche di livello nazionale e internazionale, oltre all'efficientamento energetico di tutta la struttura con l'obiettivo, nel 2023, di riuscire a riaprire anche la piscina comunale chiusa ormai da prima dell'arrivo della pandemia.