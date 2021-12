Niente musica e spettacoli a Penne, decisi anche i nuovi orari di chiusura per bar e ristoranti

Sospensione di musica e spettacoli di intrattenimento e nuovi orari di chiusura per bar e ristoranti a Penne.

Questo quanto deciso dal sindaco Gilberto Petrucci che ha firmato un'apposita ordinanza nel pomeriggio odierno, martedì 28 dicembre.

A decorrere dal 30 dicembre e sino al 9 gennaio, l'amministrazione comunale di Penne allo scopo di ridurre la circolazione del Covid-19 sul territorio, ha disposto i seguenti provvedimenti: i pubblici esercizi che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pizzerie, pub, gelaterie, ecc.), anche con vendita da asporto, nonché i circoli privati e le attività artigianali e commerciali al dettaglio su posto fisso e su area pubblica, dovranno osservare i seguenti orari: nei giorni dalla domenica al giovedì dalle ore 6 alle ore 22; nei giorni di venerdì e sabato dalle ore 6 fino alle ore 23, fatto salvo la notte tra il 31 dicembre 2021 e l'1 gennaio 2022, in cui l'orario di chiusura è prorogato fino alle ore 2. All'interno dei pubblici esercizi che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pizzerie, pub, gelaterie, ecc.), anche con vendita da asporto, nonché dei circoli privati, è fatto divieto di svolgimento al chiuso di eventi di pubblico spettacolo ed intrattenimento di qualsiasi natura. Salvo nuove proprie disposizioni e/o ad eventuali, ulteriori e diverse disposizioni statali, tutti i gestori e ai proprietari dei locali dovranno procedere a interrompere la trasmissione di musica riprodotta, sia in ambienti interni sia esterni, alle ore 17. Sono stati annullati, infine, tutti gli eventi in programma nel cartellone delle manifestazioni natalizie.