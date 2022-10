Niente corrente elettrica in centro a Penne: gli orari e le strade interessate dai lavori di e-distribuzione

L'amministrazione comunale di Penne ha annunciato una nuova interruzione dell'energia elettrica per alcuni lavori programmati che verranno eseguiti da e-distribuzione. L'interruzione avverrà giovedì 3 novembre e saranno interessate le seguenti strade dalle 7,30 alle 9,30 e dalle 16 alle 18:

via Acquaventina; circonvallazione Aldo Moro; corso Alessandrini; salita Annunziata; via Castiglione; vico Castiglione; salita Duomo; via Leopardi; vico Sant'Agostino; via Pansa; via Pultone; vico Purgatorio; via Roma; vico Roma 1; vico Roma 2; vico Roma 3; salita Ronzi; viale San Francesco; largo Sant'Agostino; contrada Saraceno; largo San Comizio; largo San Francesco; largo Santa Marina; vico Santa Marina; via Solario; viale Santo Spirito; contrada Valleria. Per informazioni è possibile contattare il seguente numero di telefono: 803.500