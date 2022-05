A Penne niente corrente elettrica in alcune zone del centro: i dettagli

Niente corrente elettrica nel pomeriggio di oggi 20 maggio in alcune zone del centro di Penne. Lo ha reso noto l'amministrazione comunale vestina, aggiungendo che a causa di alcuni lavori di manutenzione sulle reti, e-distribuzione che gestisce il servizio ha annunciato il distacco della fornitura dalle 14 alle 18 in via Valleria, via Planoianni e in piazza Luca Da Penne. Per qualsiasi informazione, prosegue il Comune, è possibile contattare il numero verde 803500.