Niente corrente elettrica in centro a Penne per lavori di e-distribuzione: i dettagli

Niente corrente elettrica per 8 ore nel centro urbano di Penne a causa di alcuni lavori. Lo ha reso noto l'amministrazione comunale vestina, con un post sulla pagina Facebook dell'ente aggiungendo che l'interruzione dell'erogazione avverrà domenica 2 ottobre dalle 7,30 alle 15,30 ed interesserà le seguenti vie: via Dante Alighieri; via Caduti di Marcinelle; vico Caponetti; via Caselli; via De Sterlich; vico dei Vestini; via Leopardi; corso Martiri Pennesi; via Aldo Moro, corso dei Vestini; piazza XX Settembre.

Sarò attivo un numero dedicato per i cittadini che necessiteranno di assistenza nella sola giornata di domenica 2 ottobre: 0858213206.