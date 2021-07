Niente acqua anche a Penne dal 13 al 19 luglio: il Comune attiva un numero di assistenza

Anche a Penne disagi in vista per le interruzioni programmate dall'Aca della fornitura dell'acqua. Il Comune, infatti, con un post sulla pagina Facebook ufficiale dell'ente, ha fatto sapere che dal 13 al 19 luglio dalle 22 alle 6 del mattino sarà interrotta l'erogazione idrica a causa delle carenze riscontrate per la siccità prolungata e l'aumento sensibile dei consumi per il caldo.

Il provvedimento riguarderà soprattutto il centro urbano di Penne, e per questo il Comune ha deciso di offrire un servizio di assistenza alla popolazione e di informazione, qualora la situazione dovesse aggravarsi nei prossimi giorni. Intanto è attivo il numero 0854178240 per tutte le informazioni.