Nevicate abbondanti nell'area vestina: Penne, Loreto e Farindola imbiancate [FOTO - VIDEO]

L'ondata di maltempo e gelo sta colpendo in modo particolarmente incisivo l'entroterra pescarese e l'area vestina. Già oltre i 300 metri di altitudine, infatti, le nevicate sono particolarmente abbondanti da diverse ore: Loreto Aprutino è imbiancata e salendo a Penne la coltre di neve supera già abbondantemente i 10 15 cm. Il sindaco del capoluogo vestino Gilberto Petrucci fa sapere che il piano neve è scattato alle 15 e al momento non si registrano grandi criticità sulla viabilità. Tutte le squadre sono all'opera nel centro urbano, nel centro storico e sulle principali strade comunali delle 11 contrade:

"Abbiamo un albero caduto in contrada Arci, strada temporaneamente chiusa dove sono all'opera i volontari della protezione civile per liberare la carreggiata. Nel centro storico interruzione della corrente elettrica in zona Duomo, dove sono già stati allertati i tecnici di Enel distribuzione. Le uniche criticità sono presente sulle strade gestite dall'Anas ovvero la statale 81 e la sr 151 nel territorio comunale di Penne".

A Farindola il manto bianco ha superato i 20 cm mentre in tutta la regione, compresa la costa dove attualmente si segnalano solo piogge, il forte vento sta provocando disagi e danni con decine di alberi caduti su tutto il territorio e interruzioni brevi o prolungate dell'erogazione dell'energia elettrica.