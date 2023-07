Penne piange la scomparsa del musicista, artista e scrittore Vincenzo Tartaglia

Penne piange la scomparsa di Vincenzo (Vincenzino) Tartaglia, morto all'età di 85 anni. Tartaglia era molto conosciuto non solo nella sua città ma in tutta l'area vestina essendo un artista poliedrico ed eclettico. Polistrumentista e in particolare chitarrista, aveva viaggiato molto e suonato in diversi Paesi del mondo. Per decenni ha insegnato musica e chitarra ai ragazzi della zona. Oltre alla musica, Tartaglia però si era dedicato anche alla pittura e alla scrittura, con diversi libri pubblicati sul tema dell'esoterismo, della massoneria e il misticismo. Lascia la moglie Annie, i figli Klaus e Flavia, le sorelle Giuditta e Adelaide. I funerali si terrano il 30 luglio a Penne nella chiesa di San Massimiliano Kolbe alle ore 16.