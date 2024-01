Penne piange Rocco Di Zio, giornalista e punto di riferimento per la comunità abruzzese in Australia

Penne e la comunità abruzzese in Australia piangono la scomparsa di Rocco Di Zio. Giornalista e appassionato di calcio, era infatti un riferimento per la comunità regionale nel continente australiano. Ad annunciarne la scomparsa il sindaco di Penne Gilberto Petrucci che lo ricorda con un post sulla pagina Facebook del Comune vestino:

"È stato per molti abruzzesi un punto di riferimento in Australia. Una persona umile e ricca di cultura: Rocco Di Zio era un pennese speciale. Un anno fa, a Melbourne aveva inaugurato, con la comunità degli abruzzesi, un momento dedicato al nostro Abruzzo, realizzato dallo scultore pennese Stefano Donatello. Ci mancheranno la sua vivacità culturale e il suo amore per la nostra città. Condoglianze alla famiglia"