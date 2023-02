Muore il giorno prima di rientrare in servizio alla Tua: Penne piange Rocco Di Benedetto

È morto il giorno prima di rientrare in servizio in Tua, l'azienda di trasporto pubblico regionale, dopo aver avuto un incidente con la sua automobile. Penne e i colleghi piangono la morte improvvisa di Rocco Di Benedetto, 59enne dipendente di Tua che per anni ha lavorato come autista e dopo il Covid era stato temporaneamente spostato in centralino. Il destino invece lo ha beffato proprio quando, dopo aver avuto un incidente, erano terminati i giorni di malattia e oggi 13 febbraio sarebbe dovuto tornare operativo.

Tutti li ricordano in azienda come una persona speciale, come ci ha spiegato Patrizio Gobeo della Filt Cgil che lo conosceva bene:

"Era una persona speciale, calma, educata e sempre pronta ad aiutare ed ascoltare gli altri. Per noi è una notizia tremenda, nessuno si aspettava un esito del genere. Da qualche giorno sembrava avesse qualche problema per i postumi dell'incidente avuto con la sua auto, ma nulla lasciava presagire questa tragedia. Difficilmente si incontrano colleghi come lui. Siamo senza parole". I funerali si terranno martedì 14 febbraio nella chiesa della Santissima Annunziata a Penne.