Malore in auto, addio al direttore dell’ufficio postale di Penne

Un malore accusato in auto, dopo essere stato in un bar, non ha dato scampo al direttore dell’ufficio postale di Penne, Ermenegildo Tucci, che in passato aveva guidato anche la sede pescarese di via Monti. Il sindaco del capoluogo vestino, Gilberto Petrucci, esprime "profondo cordoglio per la prematura scomparsa" dell'uomo, che se n'è andato ieri all'improvviso.

Aveva 60 anni e si trovava a Montesilvano, in via Lazio, quando è accaduto il fatto. Inutili i soccorsi del 118. Tucci era conosciutissimo a Penne, e Petrucci lo descrive come "una persona disponibile, buona e ligia sul lavoro. Sono amareggiato. Condoglianze alla sua famiglia e all’intera comunità di Poste".