Penne piange la morte del docente ed ex consigliere Antonio Iezzi, il sindaco: "Se ne va un altro pezzo di storia"

Penne piange la morte del professor Antonio Iezzi, storico docente di tecnica bancaria all'Istituto Tecnico commerciale e per geometri "Guglielmo Marconi" vestino, oltre che ex consigliere comunale. A renderlo noto l'amministrazione comunale vestina, con il sindaco Petrucci che ha espresso profondo cordoglio per la morte di Iezzi, parlando di un altro pezzo della storia pennese che se ne va, dopo la morte di Lucio Marcotullio avvenuta nel 2020:

"Le sue analisi, mai scontate, erano lucide e originali elaborazioni della realtà, che univano il rigore dell'economia alla capacità visionaria e idealista. Esprimo la mia vicinanza alla famiglia". Oltre ad essere stato docente nell'istituto tecnico, Iezzi è stato revisore dei conti della Cassa rurale e della Roman Style. Ha ricoperto il ruolo di consigliere comunale con la Democrazia Cristiana dal 1975 al 1980 con lagiunta del sindaco Celestino Cantagallo.