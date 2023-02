Otto migranti sbarcati ad Ortona ospitati a Penne, Petrucci: "Siamo una città solidale"

Anche a Penne sono arrivati alcuni dei migranti sbarcati l'altra notte ad Ortona. Nel Cas di Collalto, fa sapere l'amministrazione comunale, sono in tutti 8 i migranti assegnati ed ospitati. Tre di loro sono minorenni, in particolare hanno un'età di 2,7 e 15 anni. Ricordiamo che sono arrivati in Abruzzo con la nave "Aita Mari" della ong spagnola Sm. Il sindaco di Penne ha firmato la delibera che permette alla prefettura di Pescara di sistemarli nel centro di accoglienza della località vestina:

Attualmente, nella città vestina, sono accolti complessivamente circa 100 migranti 'richiedenti asilo politico' e 35 cittadini ucraini. Il Comune di Penne ha dimostrato di essere inclusivo e solidale verso questa doppia emergenza internazionale. Il nostro è un modello strutturato, grazie alla rete dell'accoglienza che opera sul territorio da circa 8 anni. Ringrazio Damiano Ricci e il suo staff per l'attività svolta di supporto insieme alla cooperativa Cogecstre".

Gli altri migranti, lo ricordiamo, sono stati sistemati in diverse località dove sono presenti Cas fra le province di Chieti, L'Aquila e Teramo.