L'amministrazione di Penne al lavoro per riaprire il mattatoio, l'assessore Chiarella: "L'obiettivo è rendere la struttura polivalente"

L'amministrazione comunale di Penne punta a riaprire il mattatoio lungo la variante est, chiuso ormai da oltre 20 anni. L'amministrazione Petrucci, infatti, è al lavoro già da diverso tempo ed ha avviato un iter per raccogliere progettazioni fra le quali scegliere quella definitiva da utilizzare per il progetto, intercettando fondi e finanziamenti per l'adeguamento e la riqualificazione. Abbiamo raggiunto l'assessore comunale ai lavori pubblici Valentina Chiarella, che ci ha spiegato come l'idea di far tornare in attività il mattatoio che fu aperto fino a circa 20 anni fa e di grosse dimensioni, e successivamente chiuso nonostante fosse dotato di tutti i requisiti per diventare un punto di riferimento per l'intera provincia.

"Attraverso il fondo coesione abbiamo ottenuto 77 mila euro da distribuire su vari progetti: le comunità energetiche, l'efficientamento energetico e appunto il progetto di riapertura e riqualificazione del mattatoio. Abbiamo attualmente raggiunto la terza fase dell'iter concorusale per la presentazione dei progetti. Entro il 30 giugno le due proposte di progetto ammesse dovranno presentare il progetto definitivo e quel punto si sceglierà l'opzione migliore. L'amministrazione comunale però intende non solo riuscire a riaprire la struttura con la sua funzione per la macellazione, ma creare anche altri spazi per altri servizi, come ad esempio il confezionamento e la lavorazione delle carni, o un piccolo laboratorio dedicato a formaggi e prodotti caseari. Il sindaco Petrucci si è già attivato per richiedere un finanziamento alla Regione che potrebbe permettere di riqualificare e riaprire il mattatoio."

In questo momento, ricorda l'assessore, considerando l'attuale chiusura della struttura di Pescara in via Raiale e l'apertura a capienza limitata del mattatoio di Rosciano, avere la possibilià di riaprire a Penne sarebbe una boccata d'ossigeno fondamentale per tutti gli allevatori dell'area vestina e dell'entroterra pescarese:

"Il nostro territorio è a vocazione agricola, quindi una riapertura sarebbe davvero una bella notizia, soprattutto con gli ulteriori servizi e le attività collaterali da mettere a disposizione".