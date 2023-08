Marsilio in visita alla Brioni Roman Style per salutare i giovani che iniziano il corso di formazione con il programma Gol

Venerdì 4 agosto il presidente della Regione Marco Marsilio ha visitato lo stabilimento della Brioni Roman Style di Penne, dove una quindicina di ragazzi attraverso il programma dell'ente Gol Garanzia di occupabilità, iniziano un corso di formazione per poi prepararsi ad entrare in azienda:

"Si tratta di unna delle eccellenze abruzzesi che non pensa solo a produrre ma guarda anche al futuro investendo sui giovani. Il fatto che Brioni sia tornata a crescere è un segnale molto importante, è aumentato il numero del personale, stanno aumentando le ore di lavorazione e, inoltre, si registra una forte ripresa sul mercato commerciale. Sapere che un marchio prestigioso come Brioni torna a conquistare il mondo con l’orgoglio di sempre è importantissimo per l’intera economia dell'Abruzzo."

Ricordiamo che la Brioni, negli ultimi anni, era stata protagonista di una serie di esuberi del personale che avevano visto però, anche l'interessamento di diverse aziende per il ricollocamento dei dipendenti. Sempre a Penne, nel distretto industriale della zona del ponte di Sant'Antonio, presto sorgerà anche un nuovo stabilimento del colosso Brunello Cucinelli.