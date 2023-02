Si torna a pensare alla "Mare Monti", il Comune di Penne avvia una commissione per valutare due progetti

A Penne si torna a parlare del progetto della "Mare Monti" e di un'arteria stradale, a scorrimento veloce, che possa collegare direttamente il capoluogo vestino e l'entroterra alla costa. Si è riunita nei giorni scorsi la commissione speciale istituita dall'amministrazione comunale, presieduta da Valentina Chiarella proprio per mettere sul tavolo la fattibilità di due ipotesi progettuali: una legata direttamente alla idea che era stata avanzata molti anni fa della Mare Monti, con il tracciato stradale che partirebbe da Passo Cordone di Loreto Aprutino, passando da Moscufo, Collecorvino per poi arrivare a Cappelle sul Tavo fino a Montesilvano, e un'alternativa denominata "Penne Mare" che invece prevede il collegamento dall'area della val Fino passando da Picciano, Elice, Città Sant'Angelo fino a Montesilvano.

Abbiamo raggiunto Sonia Marini, consigliera comunale di Penne Ribelle e vicepresidente della commissione:

"L’amministrazione comunale di Penne ha inteso istituire una commissione consigliare coinvolgendo anche l’opposizione per formulare una proposta al fine di realizzare una strada di collegamento migliore con la fascia costiera e quindi i collegamenti autostradali. Noi di Penne Ribelle intendiamo dare il nostro contributo, come peraltro facciamo in tutti i consigli comunali, formulando proposte. Tre i punti principali: è necessario che sia una strada veramente efficace e che migliori di molto la qualità del collegamento con la costa; che sia ambientalmente sostenibile e non un ecomostro; che questa commissione elabori una proposta al massimo entro ottobre di quest'anno.

La commissione, che si è riunita solo due volte, ha deciso di nominare il responsabile tecnico interno al Comune di Penne, Giovanni Savini, sia per quanto riguarda l'aspetto della eventuale ricerca di fondi sia proprio per la stesura del progetto e lo studio di fattibilità. La commissione ha condiviso la proposta di coinvolgere, con una riunione a breve tempo, tutti gli altri Enti sovracomunali (Anas, Regione Abruzzo, Ministero Infrastrutture) e gli altri comuni interessati."

La consigliera Sonia Marini chiede di impegnare anche la giunta provinciale nel promuovere, in collaborazione con tutti gli enti eventualmente coinvolti, un responsabile unico del progetto come modello per i comuni interessati, chiarendo le eventuali incertezze giuridiche e le procedure di incarico in questo ambito, affinché si possa sviluppare e sfruttare la collaborazione in modo efficiente e a promuovere le relative sinergie.