Dopo anni di degrado recuperati a Penne i locali dell'ex convento dei carmelitani: ospiteranno le classi dell'istituto Giardini [FOTO]

Dopo anni di degrado e soprattutto dopo decenni di inutilizzo finalmente hanno una destinazione i locali dell'ex convento dei Carmelitani a Penne. Sono infatti terminati i lavori di riqualificazione che li hanno resi fruibili e temporaneamente ospiteranno le classi dell'istituto comprensivo "Mario Giardini". Alla cerimonai di consegna era presente l'amministrazione comunale con il sindaco Gilberto Petrucci, il presidente del consiglio comunale Pino Marautti, la dirigente scolastica Alessandra Camilla Medoro.

La storia dei locali dell'ex convento parte da lontano: oggetto di lavori per oltre 5 miliardi delle vecchie lire nel corso degli anni, di fatto si trattava di un'opera pubblica incompiuta in quanto non era mai stata sfruttata concretamente, e dunque era diventata sede di degrado e abbandono. La spesa per i lavori di riqualificazione è stata di 220 mila euro, contributo ottenuto dal Comune grazie alla Regione Abruzzo.

Intanto, nei prossimi giorni partiranno i lavori per la realizzazione della nuova Mario Giardini in via Caselli con la demolizione della struttura scolastica danneggiata dal sisma. Mercoledì 2 novembre, primo giorno di scuola per gli alunni nella nuova struttura scolastica.