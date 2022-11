Lavori in corso nelle strade di Penne: stalli per le donne in dolce attesa e al via la riqualificazione di via Santo Spirito

Proseguono gli interventi dell'amministrazione comunale di Penne lungo le strade cittadine di competenza. L'assessore ai lavori pubblici Valentina Chiarella, infatti, ha fatto sapere che sono stati ultimati in questi giorni i lavori di riqualificazione di via Santo Spirito. Qui, sono stati anche realizzati degli stalli "rosa" ovvero dedicati alle donne in stato di gravidanza o genitori con bambini con età non superiore ai due anni. Altri stalli rosa, prosegue l'assessore, saranno realizzati anche in altre vie principali della città.

I lavori in via Santo Spirito hanno visto la realizzazione di nuovi marciapiedi, nuovi impianti di raccolta delle acque piovane, nuova illuminazione pubblica e nuovo asfalto il tutto per migliorare la viabilità e la sicurezza degli automobilisti e dei residenti.