Al via i lavori stradali di manutenzione straordinaria a Villa Degna di Penne

Partono oggi lunedì 14 febbraio i lavori di manutenzione straordinaria a Villa Degna di Penne. Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale, con un post sulla pagina Facebook. I lavori, come si legge nell'ordinanza firmata dal comandante della polizia municipale Natalino Matricciani, impongono una serie di divieti di circolazione nei tratti stradali interessati dal cantiere, con eccezione per i residenti e i mezzi di soccorso. L'appalto è stato aggiudicato dalla ditta Giansante Costruzioni, fa sapere l'assessore Valentina Chiarella.

Sempre in merito a Villa Degna, ricordiamo che la Regione nei giorni scorsi ha stanziato 20 mila euro per la realizzazione di un parco giochi polivalente in uno spazio di circa 300 metri quadrati vicino alla chiesa di San Vincenzo e Sant'Antonio.