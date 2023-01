L'impresa affidataria dei lavori è la Prorec Srl di Città Sant'Angelo. L'iniziativa è inserita nel programma complessivo di valorizzazione del patrimonio di edilizia scolastica avviata dall'amministrazione comunale di Penne e fa parte della serie di interventi in cui si colloca anche l'importante progetto di abbattimento (già in corso da qualche settimana) e di ricostruzione della scuola media Mario Giardini.

Iniziati i lavori di riqualificazione e adeguamento sismico del Blocco B della struttura scolastica di Via Verrotti che ospita l'Istituto comprensivo "Laura Ciuli Paratore". Lo ha reso noto l'amministrazione comunale di Penne. L'intervento prevede una spesa complessiva di 2 milioni di euro. Effettuato anche un sopralluogo sul posto con i tecnici, alla presenza degli assessori Nunzio Campitelli e Valentina Chiarella.

Al via i lavori di riqualificazione della struttura scolastica in via Verrotti a Penne [FOTO]