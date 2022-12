Appaltati a Penne i lavori di riqualificazione della piscina e del campo di calcio in contrada Campetto [FOTO]

Sono stati appaltati i lavori di riqualificazione che l'amministrazione comunale di Penne ha affidato per il campo da calcio e la piscina coperta nell'impianto sportivo in contrada Campetto. Lo ha fatto sapere l'assessore Emidio Camplese.

Il primo intervento prevede la realizzazione della pista di atletica omologata per gli eventi nazionali, gli impianti di illuminazione (4 torri-faro) e l'efficientamento energetico dello stadio con i pannelli fotovoltaici e le nuove caldaie con l'obiettivo di ridurre i costi di gestione. L'impresa aggiudicataria dei lavori è la ditta Tagliapietra Srl di Basiliano: importo complessivo è di 703mila euro.

Per quanto riguarda la piscina coperta, invece, l'amministrazione comunale con il supporto del responsabile dell'area tecnica Piero Antonacci, ha avviato la rescissione del contratto di gestione con l'Associazione Asd Acquatica (stipulato nel 2013) e affidato i lavori di efficientamento energetico (impianti fotovoltaici e caldaie) alla ditta Pitocco Srl: importo complessivo dell'intervento è di 150mila euro. L'obiettivo è ridurre i costi di gestione. Si procederà, quindi, con un nuovo affidamento per la gestione dei servizi della piscina comunale coperta al fine di consentire, in tempi brevi, la riapertura dell'impianto sportivo chiuso da prima della pandemia.