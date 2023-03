Finanziati a Penne con i fondi del sisma 2009 i lavori di recupero dei palazzi storici "Castiglione" e "Stefanucci"

L'amministrazione comunale di Penne con il sindaco Gilberto Petrucci, il presidente del consiglio Pino Marautti, gli assessori Pina Tulli, Valentina Chiarella e Antonio Baldacchini hanno incontrato, a Penne, il direttore dell'Usrcdei Comuni fuori cratere Raffello Fico, insieme al responsabile dell'ufficio ricostruzione privata delle Aree Omogenee n. 5, 7 e 9 Maurizio Cicioni, per affrontare il problema della ricostruzione privata legata al sisma 2009. Presenti anche i tecnici impiegati nella ricostruzione dell'ufficio sisma del Comune.

Dopo anni di attesa, completate le istruttorie e finanziata la ricostruzione di due immobili privati strategici: "Palazzo Teseo Castiglione" (largo San Nicola) e "Palazzo Stefanucci" (piazzetta Fontemanente). Il primo intervento è stato finanziato con un contributo di 3.290.000 euro; il secondo, con circa 8 milioni di euro. I lavori partiranno entro l'autunno 2023 con l'individuazione delle ditte specializzate. Sono in fase di ammissione al contributo, anche altri due palazzi vincolati: "Palazzo del Giustiziere" e "Palazzo del Capitano Regio". Il primo cittadino, soddisfatto dell'esito dell'incontro, ha dichiarato:

"Siamo riusciti a sbloccare la ricostruzione, grazie a una interlocuzione costante con Usrc e sovrintendenza, mirata a completare le istruttorie amministrative per il recupero dei palazzi nobiliari danneggiati dal terremoto 2009. Sono interventi mirati a valorizzare il nostro centro storico e si aggiungono agli interventi di recupero già avviati per la chiesa di San Giovanni Battista e per l'immobile ex Tribunale" di largo San Giovanni Battista finanziati con i fondi del Pnrr.