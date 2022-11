A Penne in arrivo un milione di euro per i lavori negli istituti scolastici superiori

Buone notizie per l'edilizia scolastica degli istituti superiori di Penne. Il sindaco vestino Gilberto Petrucci, ha incontrato nei giorni scorsi in municipio, assieme al consigliere provinciale Emidio Camplese, il presidente della commissione edilizia scolastica della Provincia di Pescara Davide Berardinucci.

Al centro dell'incontro c'è stato proprio il tema della manutenzione scolastica degli istituti di secondo grado presenti nel territorio di Penne, e al termine della riunione è stato annunciato uno stanziamento di un milione di euro per la manutenzione straordinaria. Il sindaco Petrucci, da noi contattato, ha fatto sapere che i fondi andranno ai lavori per l'Itc Marconi e per i Liceo Luca da Penne e Mario dei Fiori ed ha commentato:

"È un intervento importante messo in campo dalla Provincia. Ringrazio i consigliere Camplese e Berardinucci per la sensibilità dimostrata. Ora, attendo la conclusione anche dell'iter burocratico per il recupero dell'immobile del palazzo De Sterlich".