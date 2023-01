Partono i lavori di demolizione della scuola Giardini a Penne: le modifiche alla viabilità

Partiranno domani sabato 14 gennaio i lavori di demolizione e ricostruzione dell'immobile che ospitava la scuola "Mario Giardini" di Penne, in via Caselli. Lo ha ricordato l'amministrazione comunale, aggiungendo che nella strada scatteranno delle modifiche alla viabilità per garantire la sicurezza dei cittadini.

Dalle ore 14,00 del 14 gennaio e fino alle ore 19,00 del 15 gennaio e comunque fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, è vietata la circolazione veicolare in via Caselli, nel tratto compreso tra l’area di accesso alla scalinata che da via Caselli conduce all’area pedonale di viale Ringa e l’ingresso della palestra annessa all’istituto scolastico; nell’area descritta, e così come delimitata dalla ditta esecutrice dei lavori, è vietato anche il transito pedonale eccetto per i residenti dei civici nn. 31, 33 e 35 di via Caselli; dalle ore 14,00 del 14 gennaio e fino alle ore 19,00 del 15 gennaio e comunque fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, è consentito il doppio senso di circolazione nel tratto di via Caselli compreso tra l’intersezione con via Aldo Moro e l’inizio dell’area di cantiere, vietando nell’arco temporale sopra indicato la sosta all’interno degli stalli di sosta riservati ai ciclomotori in viaCaselli;

Dalle ore 14,00 del 14 gennaio e fino alle ore 19,00 del 04 febbraio e comunque fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, è vietata la sosta in via A. Caselli, nel tratto compreso tra l’area di accesso alla scalinata che da via Caselli conduce all’area pedonale di viale Ringa e l’ingresso della palestra annessa all’istituto scolastico; nello stesso periodo rimarrà interdetto al transito pedonale la scalinata di collegamento tra via Caselli e l’area pedonale di viale Ringa; dalle ore 08,00 del 16 gennaio e fino alle ore 19,00 del 04 febbraio e comunque fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, durante le operazioni di trasporto dei materiali di scarto provenienti dall’attività di demolizione, la circolazione in ingresso di via Caselli è temporaneamente sospesa, eccetto i veicoli destinati al recupero e trasporto del materiale edile che potranno transitare in via Caselli anche in direzione in via Aldo Moro, attraverso l’ausilio di movieri incaricati dalla ditta esecutrice dei lavori che dovranno concordare tali operazioni con il personale della polizia Locale presente sul posto; vietata la sosta nei primi due stalli di sosta a pagamento posti sulla sinistra in ingresso di Via Caselli.