A Penne terminati i lavori in contrada Collato sulla strada colpita da una frana nel 2017

L'amministrazione comunale di Penne ha fatto sapere che sono terminati i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della strada comunale di Collato (lato Gallero) che era stata colpita da una frana durante l'ondata di maltempo del gennaio 2017. Il cantiere di ripristino è terminato, come fa sapere l'assessore ai lavori pubblici Valentina Chiarella, e il Comune ha in programma un'altra serie di interventi mirati riqualificare le altre strade comunali danneggiate dal dissesto idrogeologico su tutto il territorio cittadino e che presentano ancora criticità o interruzioni alla viabilità.