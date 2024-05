Al via i lavori nel Cers di Penne: possibili disagi per gli utenti

La Asl di Pescara ha fatto sapere che sono in corso i lavori di riqualificazione e adeguamento della sede del Cers (Centro erogazione servizi) di Penne. In particolare, verranno abbattute le barriere architettoniche, realizzati posti auto per disabili e una rampa d'accesso diretta all'seterno della struttura, mentre all'interno verrà realizzato un bagno dedicato.

I lavori avranno una durata di circa 25 giorni per quelli all'esterno e di circa 15 giorni per quelli all'interno della struttura. Durante le lavorazioni esterne sarà necessario occupare una porzione della viabilità e degli stalli dei parcheggi esistenti. La AslL si scusa per il disagio arrecato e sottolinea l'importanza di rendere accessibili i servizi sanitari, garantendo pari opportunità a tutti i cittadini, con particolare attenzione alle persone con disabilità.

"Gli interventi in corso a Penne rappresentano un passo importante in questa direzione, contribuendo a creare un ambiente più inclusivo e accogliente per tutti."