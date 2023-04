Lutto a Penne per la scomparsa di Innocenza Tucci, per tutti "maestra Pupa"

È morta Innocenza Tucci che per tutti a Penne era "maestra Pupa".

La stimata e apprezzata maestra si è spenta all'età di 91 anni e lascia i figli Alessandro Piero Antonacci.

Quest'ultimo è l'attuale Responsabile dell'Area Tecnica comunale.

Il sindaco Gilberto Petrucci, l'amministrazione comunale e i dipendenti del Comune di Penne si uniscono al dolore della famiglia Antonacci. «La maestra Pupa è rimasta impressa nella memoria dei tanti alunni che nel corso degli anni ha accompagnato lungo il loro cammino scolastico. Giovani e meno giovani la ricordano per la vivace intelligenza, per la grande capacità di entrare in sintonia con le persone, per la sua sensibilità e spiccata umanità. A nome di tutta l'amministrazione comunale e della comunità pennese esprimo le mie più sentite condoglianze alla famiglia Antonacci per questa dolorosa perdita», dice il sindaco Gilberto Petrucci.

I funerali si terranno lunedì 10 aprile, alle ore 15:30, nella chiesa di San Massimiliano Kolbe.