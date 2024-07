Un incontro fra Confindustria, Cucinelli e l'amministrazione comunale per parlare del futuro di Penne

Un incontro pubblico fra Confindustria, l'amministrazione comunale di Penne e l'imprenditore Brunello Cucinelli per discutere del futuro della città vestina. Appuntamento il 20 luglio alle 20,30 in piazza Luca Da Penne per l'iniziativa di Confindustria Abruzzo Medio Adriativo “Una nuova visione di sviluppo economico per il futuro di Penne”. L'incontro vedrà la partecipazione di Brunello Cucinelli, stilista e imprenditore italiano, fondatore dell'omonima azienda, assieme a Silvano Pagliuca e Gilberto Petrucci, Sindaco di Penne. Fortemente voluto dall’imprenditore e dalla nostra Associazione, che se ne è fatta promotrice e attuatrice, questo incontro con la cittadinanza di Penne, dell’area vestina e in generale la società civile e la comunità imprenditoriale, è volto a condividere le prospettive economiche dell'area. Pagliuca ha dichiarato:

“Il saper fare italiano è un patrimonio che ci rende riconoscibili e apprezzati nel mondo. Tocca picchi di eccellenza nell’ecosistema industriale abruzzese: l’Abruzzo è campione di quello che chiamiamo bello e ben fatto, eccellenza del Made In Italy. Grandi brand, ma anche eccellenze a livello di Pmi che hanno saputo farsi conoscere nel mondo. I punti di forza della nostra Regione sono tanti. Il sistema produttivo abruzzese è settimo in Italia per specializzazione industriale, settimo per incidenza delle esportazioni sul PIL (8,7 mld di cui circa il 50% legato al settore automotive), insomma i nostri prodotti (dal settore chimico al farmaceutico, dall’agroalimentare alla meccatronica) sono famosi in tutto il mondo. Per il settore moda la Regione è quinta per numero di addetti della filiera e terza se consideriamo in numero di imprese.

Il territorio vestino racconta una storia di alta sartorialità con le icone mondiali del lusso Brioni, gruppo Kering, e Cucinelli, che sta realizzando importantissimi investimenti a Penne. Un ecosistema che esalta la lavorazione sartoriale italiana nel mondo. In tutti i settori vediamo che il lavoro sta cambiando. Lo ripetiamo da tempo e, come associazione datoriale, stiamo lavorando moltissimo per favorire politiche attive del lavoro e reskilling. Anche su questo parleremo con Cucinelli, in un incontro riservato prima dell’evento pubblico. L’imprenditore Cucinelli, conosciuto in tutto il mondo, salirà sul palco nella piazza principale della città per parlare ai cittadini e per illustrare i suoi prossimi investimenti, programmati sul nostro territorio. Si tratta di una concreta opportunità di confronto e di sinergia per rilanciare la storica vocazione dell’area al mondo della sartoria di qualità, per il futuro dei giovani e della nostra comunità."