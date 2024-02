A Penne una serie di incontri pubblici sul tema della rigenerazione dell'ospitalità nel centro storico

L'amministrazione comunale di Penne ha lanciato una serie di incontri pubblici a carattere laboratoriale e di co progettazione nell'ambito della rigenerazione del centro storico dell'ospitalità. L'iniziativa prende spunto dal progetto lanciato nel 2022 "La cultura dell’ospitalità: case a 1 Euro, un’opportunità di sviluppo e di rigenerazione territoriale” che prevedeva la possibilità di parteciare a un bando per l'acquisto a prezzo simbolico di abitazioni abbandonate e fatiscenti all'interno del centro storico da ristrutturare.

L'assessore Antonio Baldacchini ha dichiarato:

"L’amministrazione comunale di Penne, fin dall’inizio del proprio mandato, ha sempre avuto a cuore lo sviluppo territoriale della propria comunità, a partire dalla rigenerazione del centro storico. A seguito del convegno “La cultura dell’ospitalità: case a 1 Euro, un’opportunità di sviluppo e di rigenerazione territoriale” organizzato il 2 dicembre 2022, nei mesi a seguire sono state avviate diverse e ponderate interlocuzioni con il team di Professionisti coinvolti nell’evento, per giungere ora ad un passaggio di grande importanza strategica per la crescita del nostro comune. Desideriamo pertanto condividere e confrontarci con voi, cittadini, attori del mondo produttivo, sociale, civico e culturale del nostro territorio, l’avvio di un importante progetto per tutta la nostra collettività che sarà articolato in un primo ciclo di incontri-confronto a carattere laboratoriale e di co-progettazione.

“L’agenda degli incontri in-formativi sarà articolata per tipologie di settore. Verrà illustrato e condiviso il Piano di marketing territoriale e di rigenerazione dell’ospitalità, presentate le metodologie e gli strumenti utilizzati, gli obiettivi specifici e i risultati attesi, nonché le potenziali nuove opportunità di lavoro di autoimprenditoria per il raggiungimento dei quali il contributo di ciascuno rappresenta un presupposto fondamentale" Gli incontri si terranno nei giorni 19, 20 e 21 febbraio 2024. Per info: 085/821.67.202. Per iscrizioni https://tinyurl.com/yck9pztw