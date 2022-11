A Penne il Comune punta sull'impianto sportivo in contrada Campetto: al via i lavori nello stadio, la piscina riaprirà nel 2023

L'amministrazione comunale Petrucci punta sulla riqualificazione e il potenziamento dell'impianto sportivo di contrada Campetto. Lo ha fatto sapere l'assessore comunale di Penne Emidio Camplese, da noi contattato per il bando che è stato pubblicato nei giorni scorsi, che punta ad affidare gli interventi da oltre 700 mila euro previsti per lo stadio comunale e per l'intera struttura sportiva. Il progetto, redatto da Marco Costantini, arriva grazie ai fondi intercettati dal Comune di Penne per il bando "Sport e periferie" pari a 703 mila euro che saranno interamente indirizzati per l'impianto sportivo in contrada Campetto. Il bando arriva a chiusura della procedura negoziata e prevede la partecipazione di diverse imprese considerando che la cifra impedisce un affidamento diretto.

"Il primo e più corposo intervento nello stadio comunale sarà quello di risolvere il problema dell'illuminazione, con l'arrivo di torri faro che andranno a risolvere un problema particolarmente delicato per la fruizione e l'utilizzo completo del campo sportivo. Inoltre, il nostro obiettivo è quello di rendere proprio questo stadio un fiore all'occhiello per tutta l'area vestina, realizzando una pista d'atletica di ultima generazione: non solo calcio dunque, ma anche manifestazioni sportive legate all'atletica leggera di alto livello, sia nazionale che internazionale. L'amministrazione Petrucci infatti punta molto sul settore sportivo per dare lustro e slancio anche economico alla città".

I lavori riguarderanno anche la centrale termica, che sono indispensabili per un miglioramento sensibile dell'efficienza energetica con un conseguente risparmio in termini di spese per le utenze considerando il problema dei rincari vissuti praticamente da tutti gli impianti sportivi. Inoltre, l'assessore ricorda che sono in via di completamento anche i lavori sull'altro stadio, il Colangelo, dove è stato realizzato già il nuovo manto sintetico.

In merito alla piscina presente nell'impianto in contrada Campetto, l'assessore Camplese ha fatto sapere che il Comune è al lavoro per riuscire ad arrivare nel più breve tempo possibile ad una riapertura:

"Come noto, la piscina è chiusa da prima della pandemia non a causa nostra, ed abbiamo proceduto alla rescissione del contratto di affidamento al vecchio gestore. Un iter molto lungo e complesso che però proprio in queste settimane potrebbe essere completato: a giorni infatti, ci sarà un incontro per riavere in tempi brevissimi il possesso dell'immobile. Noi abbiamo attualmente a disposizione 150 mila euro di fondi da destinare alla riqualificazione energetica e strutturale della piscina: non sono ovviamente sufficienti ma sono un primo importante passo quantomeno per pensare alla riapertura nel 2023 con un abbattimento, anche qui, dei costi energetici. Nel frattempo puntiamo ad intercettare ulteriori fondi e l'obiettivo è quello di arrivare all'affidamento ad un nuovo gestore proprio per il prossimo anno, nel giro di qualche mese".