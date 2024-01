A Penne la "Giornata ecologica" per il conferimento dei rifiuti ingombranti e Raee

A Penne torna la "Giornata ecologica" per il conferimento dei rifiuti ingombranti e Raee. Martedì 30 gennaio dalle 7 alle 12 i cittadini vestini potranno conferire questo genere di rifiuti dalle ore 7 alle 12, nel deposito Cosvega, in località Collatuccio. In caso di prenotazione già effettuata, l’utente può annullarla telefonando al numero verde 800.135.476. Saranno presenti gli operatori della società Cosvega per il ritiro degli ingombranti. Per informazioni è possibile contattare il numero verde: 800.135.476.