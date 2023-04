A Penne arrivano i giornalisti americani per studiare l'iniziativa delle case ad un euro

Anche all'estero l'iniziativa del Comune di Penne di mettere al bando case del centro storico abbandonate ad un euro non è passata inosservata. Nei giorni scorsi, infatti, una troupe televisiva americana è stata per qualche giorno nella città vestina, accompagnata dall'amministrazione comuinale, per conoscere ed approfondire l'argomento delle "Case ad un euro".

I giornalisti hanno visitato il centro storico accompagnati dall'assessore Antonio Baldacchini. Su ogni casa destinata al progetto è stato affisso il logo ufficiale di "Case a 1 euro": è presente un QR Code per illustrare le modalità di accesso all'avviso pubblico. Ricordiamo che proprio nelle ultime settimane era stato pubblicato sul sito del Comune di Penne un nuovo bando riguardante proprio la messa in vendita al prezzo simbolico di un euro di due abitazioni. I nuovi immobili si trovano rispettivamente in via San Giovanni (dove si trovava anche il primo immobile) e in corso dei Vestini. Ricordiamo che per avere accesso al bando occorre fornire una serie di garanzie e rispettare il contratto che verrà stipulato con il Comune di Penne che prevede vincoli precisi per le tempistiche e le modalità di ristrutturazione degli immobili. L'obiettivo è contrastare lo spopolamento del centro storico.