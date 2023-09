Penne si prepara a sancire il primo gemellaggio ufficiale: sarà con una cittadina francese

Tutto pronto a Penne per sancire il primo gemellaggio ufficiale della città. Venerdì 9 settembre infatti sarà firmato l'accordo di collaborazione con il comune di Saint-Amand-Montrond in Francia. Appuntamento nella sala consiliare alle ore 10 alla presenza delle autorità per la cerimonia istituzionale di firma della carta di gemellaggio. Vedrà l'attivazione di scambi culturali e formativi con le scuole dei due centri nonché lo studio di progetti di cooperazione turistica ed economica. Dopo gli interventi istituzionali, la cerimonia si concluderà con concerto di Francesco Mannis ed Elena Aguilar Gasulla. La cerimonia è aperta a tutti i cittadini.