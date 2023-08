Il presidente Frisa sul nuovo stabilimento di Cucinelli a Penne: "Un fatto molto positivo, in controtendenza rispetto a quanto succede nel resto d'Abruzzo"

Penne e Cucinelli vanno in controtendenza rispetto al resto d'Abruzzo per quanto riguarda l'occupazione, un fatto estremamente positivo per il territorio. A dirlo Gabriele Frisa, consigliere comunale d'opposizione di Penne e presidente della commissione lavoro da noi raggiunto in merito all'avvio dei lavori per il nuovo stabilimento del marchio di alta moda Brunello Cucinelli in località ponte Sant'Antonio, dove una volta a pieno regime saranno operativi 350 nuovi posti di lavoro.

"Negli ultimi anni Penne e gran parte dell'Abruzzo hanno visto tagli ai posti di lavoro nelle fabbriche per delocalizzazione, come avvenuto anche per la Brioni proprio qui a Penne. Siamo felici e ringraziamo Cucinelli per aver scelto la nostra città per avviare un nuovo stabilimento dando un importante impulso all'occupazione con ricadute evidentemente estremamente positive. Occasioni di lavoro fra l'altro per quelle persone che avevano perso il posto di lavoro in Brioni e che sono specializzate nel settore della sartoria e alta moda, dunque personale specializzato che sicuramente sarà molto utile al brand. Stiamo lavorando anche per far arrivare altre due aziende del settore, più piccole rispetto a Cucinelli ma comunque importanti anche in questo caso per dare nuovi posti di lavoro, in un'area, quella vestina, che sta vedendo un forte spopolamento negli ultimi anni soprattutto da parte delle nuove generazioni".

Ricordiamo che lo stabilimento di Cucinelli dovrebbe già entrare parzialmente in funzione in autunno con un centinaio di addetti, per poi andare a pieno regime nel 2024.