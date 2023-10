La denuncia di Frisa (Penne Ribelle): "L'asilo comunale rifiuta una decina di bambini causando disagi alle famiglie" [VIDEO]

Un intervento immediato da parte dell'amministrazione comunale per la questione dei bimbi lattanti esclusi all'ultimo momento dall'asilo comunale. A chiederlo il consigliere comunale d'opposizione di Penne Ribelle Gabriele Frisa, che ha girato un video postato sui social spiegando la situazione che si sarebbe creata nell'asilo comunale, dove inizialmente i genitori avrebbero potuto iscrivere i propri figli lattanti ma successivamente, con una comunicazione del Comune, sarebbe stata rifiutata l'iscrizione a causa di alcune problematiche sollevate dalla Asl che non rendono l'asilo idoneo ad accogliere questo genere di bambini:

"Si tratta di circa 8 - 10 bambini e relative famiglie che ora si trovano oggettivamente in una situazione di difficoltà. Molte di queste mamme lavorano e non hanno la possibilità di poter pagare una baby sitter privata. La comunicazione è arrivata improvvisamente e dunque il disagio è enorme per queste famiglie. Non si conoscono le ragioni per cui non è idoneo, e comunque è sufficiente fare dei lavori da parte dell'amministrazione comunale risolvendo il problema. Lancio dunque un appello per intervenire urgentemente. L'asilo prima era vicino alla Brioni ed ora è stato trasferito nell'altra sede temporaneamente, ma nel frattempo dove saranno collocati questi bambini? Non si possono fare i tagli addirittura sui bambini lattanti. Fra l'altro la sede temporanea è anche abbastanza scomoda da raggiungere. All'ora di punta con le scuole aperte è impossibile parcheggiare, servono posti auto riservati per quelle ore. La sede scelta dunque è abbastanza discutibile".