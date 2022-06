Oltre un milione di euro dai fondi Pnrr per due chiese da restaurare a Penne

Il Comune di Penne ha ottenuto importanti finanziamenti dal Pnrr, per quanto riguarda il recupero e la riqualificazione di due chiese. Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale vestina, aggiungendo che complessivamente sono stati erogati 1,160 milioni di euro per il recupero della Chiesa di San Domenico e per la riqualificazione dell'ex Chiesa di San Giovanni Battista:

"Grazie all'intervento dell'amministrazione comunale durante una riunione operativa nel "Dipartimento Fondo Edifici di Culto del Ministero dell'Interno, proprietario dei due immobili, il Ministero della Cultura ha assegnato i contributi nell'ambito della programmazione del Pnrr. L'ex chiesa di San Giovanni Battista (700.000 euro), ospiterà uno spazio per le mostre e le attività culturali, mentre la chiesa di San Domenico, riaprirà invece al culto"